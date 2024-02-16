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Економіка
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Що таке халвінг біткоїна та коли він відбудеться у 2024 році

BTC, комп'ютер
Фото: Pixabay

Біткоїн (Bitcoin) — це цифрова валюта, яка не контролюється центробанком чи якоюсь єдиною установою. Біткоїн повністю децентралізована валюта. Обробка транзакцій та емісія монет здійснюються колективно учасниками мережі.

Одним з основних моментів у циклі біткоїна є подія, яка називається халвінг біткоїну. Що це таке та коли відбудеться халвінг біткоїна у 2024 році — читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Що таке Біткоїн

Біткоїн перекладається з англійської, як bit — мінімальна одиниця інформації та coin — монета.

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Це децентралізована платіжна система, що захопила уяву інвесторів, фінансових експертів та технологічних ентузіастів по всьому світу. Її не можна надрукувати й потримати в руках, бо 100% її основи складають криптографічні методи.

Технологія побудована на відкритому протоколі передання даних. Система застосовує однойменну розрахункову одиницю біткоїн (BTC) — першу та найвідомішу криптовалюту. З моменту створення біткоїн залишається найбільшим за ринковою капіталізацією.

Одна з причин зміцнення позицій біткоїна – халвінг. Розберімося, що це таке та коли він відбудеться у 2024 році.

Коли халвінг біткоїна 2024: дата

Халвінг (halving) — це процес, під час якого винагорода за генерацію нового блоку знижується вдвічі. Подія відбувається раз на чотири роки.

Суть халвінгу у тому, що у перші кілька років існування блокчейну Bitcoin, за один добутий блок майнер отримував 50 BTC. На сьогодні майнери отримують 6.25 біткоїна за блок. Це відбувається тому, що кожні чотири роки винагорода майнерів скорочується вдвічі.

Перший халвінг біткоїна відбувся в листопаді 2012 року, зменшивши винагороду за майнінг із 50 до 25 BTC. Другий халвінг спостерігався у липні 2016 року та скоротив її ще більше до 12,5 BTC. У травні 2020 року, під час третього халвінгу, винагороду знову зменшили вдвічі до 6,25 BTC за блок.

Халвінги — невіднятна частина контролю дефіциту біткоїна і контролю за інфляцією. Вони гарантують, що загальний обсяг пропозиції ніколи не перевищить 21 мільйона й відповідатиме принципам дефляції.

Халвінг Bitcoin пов’язаний з винагородою для біткойн-майнерів. Коли вони перевіряють транзакції на блокчейні, то отримують фіксовану кількість біткойнів. Коли 210 000 блоків буде створено, кількість біткойнів у майнерів скоротиться на половину.

Оскільки халвінг відбувається кожні 210 000 блоків, очікується, що четвертий халвінг біткоїна відбудеться у квітні 2024 року. Це стане можливим, коли висота блоку досягне 840 000.

Точну дату важко передбачити, оскільки вона залежить від висоти блоку.

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Що таке халвінг біткоїна та коли він відбудеться у 2024 році

Біткоїн, Валюта, Гроші, Криптовалюта, Поради
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