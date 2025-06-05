Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 млрд від заморожених активів РФ — Шмигаль

Україна та японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали угоду, що перебачає отримання понад $3 млрд від заморожених активів РФ.

Проєкт ERA

– Кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ. Ресурс спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України, – зазначив Шмигаль.

Глава українського уряду подякував японським партнерам та країнам G7 за створення механізму, який фактично змушує Росію платити за військову агресію.

Загальна сума допомоги за ініціативи ER вже досягла $14,7 млрд.

Зараз дивляться

– Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України, – додав прем’єр.

Кредитну угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та керівник JICA в Україні Хідекі Мацунага.

Документ передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад $3 млрд). Його погашення й обслуговування здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів від активів РФ.

Ці кошти є частиною загального механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, який G7 реалізує в обсязі близько $50 млрд.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що ERA — це тимчасове рішення. Кінцева мета — створення міжнародного компенсаційного механізму для повної конфіскації активів Центрального банку Росії з подальшим їх використанням для відшкодування збитків, завданих війною.

Японія залишається одним із головних фінансових партнерів України, надавши понад $8,5 млрд допомоги з лютого 2022 року, з яких $955 млн – на безповоротній основі.

Джерело: Денис Шмигаль

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