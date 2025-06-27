Два сценарії розвитку війни: Кабмін схвалив Бюджетну декларацію та три роки

Кабінет міністрів схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ встановлює основні напрямки та пріоритети бюджетної політики на середньострокову перспективу та є основою для розробки проєкту Державного бюджету на 2026 рік.

Про це повідомило Міністерство фінансів без зазначення конкретних показників.

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки: два сценарії

– В бюджетній декларації на 2026-2028 роки передбачено два сценарії розвитку подій в Україні, починаючи з 2026 року. Один сценарій передбачає можливе покращення безпекової ситуації з 2026 року. Водночас документ містить припущення і щодо іншого сценарію – продовження повномасштабної агресії РФ проти України, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до другого сценарію, який передбачає продовження агресії РФ, наступного року видатки на сектор безпеки і оборони будуть становити не менше, аніж у 2025 році.

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Це враховує останні пропозиції щодо збільшення видатків державного бюджету на 400 млрд грн.

– Вибір одного чи іншого сценарію за основу буде зроблено під час формування Державного бюджету України на 2026 рік, – зазначило міністерство.

Наступним кроком буде подання Кабміном Бюджетної декларації 2026-2028 на розгляд до Верховної Ради.

Програма розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) містить структурний маяк, який передбачає подання декларації до парламенту до кінця червня поточного року.

На 30 червня призначений розгляд радою директорів МВФ чергового, 8-го перегляду програми.

Бюджетна декларація охоплює загальні показники доходів та фінансування державного бюджету, граничні показники видатків, містить інформацію щодо розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та інших цілей державної політики.

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