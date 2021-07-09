Україна має намір отримати членство в ЄС та НАТО протягом 5-10 років. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в інтерв’ю литовським журналістам.

– Європейський Союз щороку представляє звіт про імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС, в якому оцінюється досягнення України щодо запровадження реформ, передбачені цим документом. Наші партнери відзначають, що навіть за складних умов минулого року – дестабілізуючих дій Росії, конфлікту на сході країни та спалаху пандемії коронавірусу – Україна продовжує демонструвати прогрес на шляху до реформ, – говорить очільник уряду.

Наразі однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС.

– Європейський Союз вже став нашим головним торговим партнером. За п’ять років експорт українських товарів до Європейського Союзу зріс на 60% і очікується, що цього року він досягне €20 млрд, – наголошує прем’єр-міністр.

Поки ж Україна готується до оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, працює над інтеграцією в цифровий та енергетичний ринки ЄС та підписанням промислового, авіаційного, митного безвізів.

Джерело: LRT