Офіс президента України повідомив про початок зустрічі у Білому домі Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена.
Перед переговорами лідери мають зробити короткі заяви для преси, а потім відбудуться переговори у розширеному форматі та віч-на-віч.
– Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую Байдену за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО, – написав Зеленський у Twitter.
Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності ???????? та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021
Президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації прибув до США 31 серпня з дводенним робочим візитом.
Того ж дня у Вашингтоні глава держави зустрівся з американськими партнерами в Міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та NASA.
А сьогодні, 1 вересня, перед переговорами з Байденом Зеленський зустрівся з представниками великого американського бізнесу: керівниками Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інших компаній.
Завершиться візит Зеленського до США зустріччю з представниками Конгресового українського кокусу, а також участю президента та першої леді у відкритті Українського дому.