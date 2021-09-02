Офіс президента України повідомив про початок зустрічі у Білому домі Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена.

Перед переговорами лідери мають зробити короткі заяви для преси, а потім відбудуться переговори у розширеному форматі та віч-на-віч.

– Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую Байдену за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО, – написав Зеленський у Twitter.

Починаємо важливі переговори з @JoeBiden. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства. Дякую @POTUS за підтримку територіальної цілісності ???????? та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і @NATO. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2021

Президент України Володимир Зеленський на чолі української делегації прибув до США 31 серпня з дводенним робочим візитом.

Того ж дня у Вашингтоні глава держави зустрівся з американськими партнерами в Міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та NASA.

А сьогодні, 1 вересня, перед переговорами з Байденом Зеленський зустрівся з представниками великого американського бізнесу: керівниками Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інших компаній.

Завершиться візит Зеленського до США зустріччю з представниками Конгресового українського кокусу, а також участю президента та першої леді у відкритті Українського дому.