Зеленський розповів, чи не шкодує про те, що його обрали президентом України

Президент України Володимир Зеленський не шкодує про те, що два роки тому його обрали главою держави. Про це він повідомив в межах форуму Ялтинської європейської стратегії в форматі YES Brainstorming.

– Мені хочеться змінювати життя навколо і своє, тому що я – громадянин цієї країни. Президентський термін закінчиться, але я все одно хочу жити саме в Україні, тому не шкодую, що став президентом. Іноді справді бувають моменти, коли я думаю: навіщо все це. Але коли розумієш, що це був виклик, ти на це наважився і в тебе повірили, то по-іншому не можна. Якщо ти поважаєш людей і хочеш, щоб вони тебе поважали не зараз, коли ти президент, а після цього, – пояснив Володимир Зеленський.

У травні цього року Володимир Зеленський прокоментував питання, чи планує він балотуватися в президенти вдруге. Тоді глава держави зауважив, що наразі рано говорити про це.

Водночас голова фракції Слуга народу у Верховній раді Давид Арахамія заявив, що політсила проситиме Володимира Зеленського йти на другий президентський термін.