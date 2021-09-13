9-11 вересня у Києві відбулася конференція Ялтинської Європейської Стратегії, організованої спільно з Фондом Віктора Пінчука – YES Brainstorming.

Перші особи України та відомі дипломати з усього світу обговорювали виклики для нашої держави та всього світу.

Взяв участь у YES Brainstorming і екс-посол США в Україні Джон Гербст, який запам’ятався багатьом учасникам конференції своєю запальною промовою щодо протистояння Північному потоку-2.

Факти ICTV поспілкувалися з паном Гербстом, щоб дізнатися, які перспективи він бачить для України у найближчому майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ЄС і НАТО мають запросити нашу державу до себе. Чи вважаєте ви це перспективою найближчих років?

– Справді, Україна може стати членом НАТО або ж ЄС. Але варто говорити, що це станеться через 15-20 років, а не через п’ять.

У цьому контексті часто згадують реформи в Україні. На вашу думку, чи достатньо швидко вони просуваються?

– Реформи в Україні проводять недостатньо швидко. Та правда і в тому, що якби Україна мала чіткий план від Євросоюзу та НАТО щодо членства, то навіть якби знадобилося 100 реформ, я думаю, що їх би реалізовували швидше, аніж за відсутності чіткої пропозиції (щодо членства. – Ред.).

На вашу думку, чи є шанс, що США запровадять нові санкції, щоб зупинити запуск Північного потоку-2?

– Адміністрація президента США Джо Байдена цього не зробить. Але це може зробити Конгрес.

Республіканці готові до цього кроку, але демократи не хочуть вступати у відкритий конфлікт з президентом. Але якщо Байден стане слабшим (на політичній арені. – Ред.), вони можуть вирішити виступити єдиним фронтом проти Північного потоку-2.

Або ж якщо республіканці отримають домінантну позицію після виборів до Сенату та Палати представників наступного року.

На YES Brainstorming часто порушують питання відносин України та Китаю. Чи потрібно нам нині вбачати у Китаї загрозу?

– Нині Китай не є загрозою для України. Але він загрожує сусіднім країнам та Сполученим Штатам і може стати загрозою для України, але я би утримався від того, щоб нині так його називати.

Я так розумію, Україна певним чином зацікавлена в економічній співпраці з Китаєм. І ваша держава хотіла б захищати свої інтереси, що є досить обґрунтованим.

Та правда і в тому, що Україні потрібна співпраця зі Сполученими Штатами у тих сферах, в яких не потрібна з Китаєм. Тому потрібно зважати і на американські інтереси у питанні Китаю.

Якщо виникне ситуація, за якої США вимагатимуть обмежити співпрацю з Китаєм, чи варто йти на такий крок Україні?

– Все залежатиме від того, якими саме будуть вимоги Сполучених Штатів. Всім чудово відомо про те, що США не хочуть, щоб Україна продала компанію Мотор Січ Китаю.

На мою думку, Україна правильно вчинила, відмовившись від цієї угоди. Навіть враховуючи той факт, що Сполучені Штати не надали вашій державі жодної слушної альтернативи.

Водночас Україна вирішила дистанціюватися від критики Китаю Організацією об’єднаних націй, зокрема репресією уйгурів (тюркський народ, що проживає на території КНР).

І хоча Китай справді жахливо ставиться до уйгурів і має відповісти за це, я розумію, чому Україна так вчинила. І для Вашингтона це рішення не відіграє такої значної ролі.

Скажіть, чи погоджуєтеся ви з твердженням Зеленського про те, що технології не впливають на розвиток демократії? Що все вирішує суспільство?

– Звичайно. За великим рахунком інформаційна сфера підвищила свободи впродовж, мабуть, 10-20 років.

Є й інша сторона медалі – соціальні мережі та великі компанії навіть у Сполучених Штатах намагаються більше контролювати (користувачів. – Ред.).

Це, звісно, не можна вважати проявом свободи. Так само і цензура – це жодним чином не прояв демократії.

Фото: Фонд Віктора Пінчука