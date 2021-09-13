9-11 сентября в Киеве состоялась конференция Ялтинской Европейской Стратегии, организованной совместно с Фондом Виктора Пинчука — YES Brainstorming.

Первые лица Украины и известные дипломаты со всего мира обсуждали вызовы для нашего государства и всего мира.

Принял участие в YES Brainstorming и экс-посол США в Украине Джон Хербст, который запомнился многим участникам конференции своей пламенной речью о противостоянии Северному потоку-2.

Факты ICTV пообщались с господином Хербстом, чтобы узнать, какие перспективы он видит для Украины в ближайшем будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ЕС и НАТО должны пригласить наше государство к себе. Считаете ли вы это перспективой ближайших лет?

— Действительно, Украина может стать членом НАТО или ЕС. Но нужно говорить, что это произойдет через 15-20 лет, а не через пять.

В этом контексте часто упоминают реформы в Украине. По вашему мнению, достаточно ли быстро они продвигаются?

— Реформы в Украине проводят недостаточно быстро. Но правда и в том, что если бы у Украины был четкий план от Евросоюза и НАТО относительно членства, то даже если бы понадобилось 100 реформ, я думаю, что их бы реализовывали быстрее, чем при отсутствии четкого предложения (относительно членства. — Ред.).

По вашему мнению, есть ли шанс, что США введут новые санкции, чтобы остановить запуск Северного потока-2?

— Администрация президента США Джо Байдена этого не сделает. Но это может сделать Конгресс.

Республиканцы готовы к этому шагу, но демократы не хотят вступать в открытый конфликт с президентом. Но если Байден станет слабее (на политической арене. — Ред.), они могут решить выступить единым фронтом против Северного потока-2.

Или же если рспубликанцы получат доминирующую позицию после выборов в Сенат и Палату представителей в следующем году.

На YES Brainstorming часто ставят вопрос отношений Украины и Китая. Нужно ли нам сейчас видеть в Китае угрозу?

— Сейчас Китай не является угрозой для Украины. Но он угрожает соседним странам и Соединенным Штатам и может стать угрозой для Украины, но я бы воздержался от того, чтобы сейчас так его называть.

Я так понимаю, Украина определенным образом заинтересована в экономическом сотрудничестве с Китаем. И ваше государство хотело бы защищать свои интересы, что является достаточно обоснованным.

Но правда и в том, что Украине нужно сотрудничество с Соединенными Штатами в тех сферах, в которых не требуется с Китаем. Поэтому нужно учитывать и американские интересы в вопросе Китая.

Если возникнет ситуация, при которой США будут требовать ограничить сотрудничество с Китаем, стоит ли идти на такой шаг Украине?

— Все зависит от того, какими именно будут требования Соединенных Штатов. Всем прекрасно известно, что США не хотят, чтобы Украина продала компанию Мотор Сич Китаю.

Мне кажется, что Украина правильно поступила, отказавшись от этой сделки. Даже учитывая тот факт, что Соединенные Штаты не предоставили вашему государству никакой удобной альтернативы.

В то же время Украина решила дистанцироваться от критики Китая Организацией Объединенных Наций, в частности репрессий уйгуров (тюркский народ, проживающий на территории КНР).

И хотя Китай действительно ужасно относится к уйгурам и должен ответить за это, я понимаю, почему Украина так поступила. И для Вашингтона это решение не играет такой значительной роли.

Скажите, согласны ли вы с утверждением Зеленского о том, что технологии не влияют на развитие демократии? Что все решает общество?

— Конечно. По большому счету информационная сфера повысила свободы в течение, наверное, 10-20 лет.

Есть и другая сторона медали — социальные сети и крупные компании даже в Соединенных Штатах стараются больше контролировать (пользователей. — Ред.).

Это, конечно же, нельзя считать проявлением свободы. Также и цензуру — это никоим образом не проявление демократии.

Фото: Фонд Виктора Пинчука