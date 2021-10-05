Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях парламенту.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. Найбільше – від фракції Слуга народу (200 голосів), партії За майбутнє (16 голосів), депутатської групи Довіра (18).

Також за рішення про відсторонення Разумкова проголосували троє позафракційних нардепів і троє від фракції Голос.

Під час розгляду цього питання перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко ініціативу відсторонення Дмитра Разумкова пояснив тим, що голова Верховної Ради начебто відмовився ставити на голосування погоджувальної ради в понеділок 4 жовтня пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань 5-8 жовтня і цим порушив Регламент.

– Вважаємо, що такими діями голова Верховної Ради Дмитро Разумков знехтував правом депутатських фракцій вносити пропозиції до тижневого порядку денного пленарних засідань, що є грубим порушенням Регламенту. Тому депутатська фракція політичної партії Слуга народу , депутатські групи За майбутнє і Довіра вносять пропозицію про відсторонення голови Верховної Ради від введення пленарних засідань на два пленарні дні, – заявив з трибуни парламенту Корнієнко.

Доповнюється…