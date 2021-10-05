У Раді запустили процедуру відкликання Разумкова з посади спікера

У понеділок, 4 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав лист від голови фракції Слуга народу Давида Арахамії з пропозицією про відставку. Рішення підтримали 175 народних депутатів.

Про це повідомив Разумков у Telegram-каналі. Таким чином парламент за поданням Арахамії запустив процедуру відкликання Разумкова з посади спікера.

– Колективна пропозиція, підписана 175 народними депутатами, вноситься до Верховної Ради України відповідно до Конституції і регламенту Верховної Ради під пропозицією про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Підписні листи додаються до цього листа, – йдеться в повідомленні.

Між тим Разумков зауважив, що підписні листи спершу повинна перевірити Рахункова палата, а вже потім можна запускати процедуру відкликання.

– Поки я голова парламенту, тут працюватиме закон. І розгляд ініціативи про відкликання голови Верховної Ради з посади – не виняток. Процедура відбуватиметься чітко за регламентом, – наголосив він.

Водночас Разумков спростував інформацію про те, що ініціативу про його відкликання можуть розглянути у вівторок – 5 жовтня або у середу – 6 жовтня. Також він нагадав про процедурні вимоги.

– Щойно в Апарат парламенту надійдуть документи з підписами народних депутатів під пропозицією про відкликання – буде запущена відповідна процедура. Вона триває щонайбільше 10 днів, – пояснив голова ВР.

За його словами, у цей час готуються звіт голови ВР, а також звіт Рахункової палати щодо виконання кошторису парламенту на 2021 рік .

– Усі матеріали надаються народним депутатам за два дні до розгляду відкликання в сесійній залі. А далі Верховна Рада визначиться шляхом голосування: якщо пропозиція набере 226 голосів – буде новий голова парламенту, якщо ні – продовжимо працювати, – додав Разумков.

Відзначимо, що пленарні засідання парламенту повинні пройти 5-8 та 19-22 жовтня.

Відставка Разумкова

30 вересня фракція Слуга народу ініціювала збір підписів за відставку Дмитра Разумкова. Відповідний документ з вимогою надати підписні листи спікеру від імені фракції надіслав Давид Арахамія.

Згодом Арахамія подав особисто від себе друге звернення щодо звільнення спікера.

Згідно регламенту парламенту, щоб відкликати голову ВР, потрібно зібрати щонайменше 150 підписів нардепів, а для відсторонення його від посади – 226.

У свою чергу Разумков обурився, що питання щодо його відставки обговорювали “за його спиною”.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Разумков уже перестав бути членом команди партії і веде власне політичне життя.

2 жовтня під час засідання у Трускавці нардепи Слуги народу зібрали понад 150 підписів за відставку голови ВР.

У разі відставки Разумкова основним кандидатом на посаду спікера парламенту називають першого віце-спікера Руслана Стефанчука.

Джерело: Дмитро Разумков