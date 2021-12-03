Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Росія має думати декілька разів, перед тим як ухвалювати рішення військового характеру.

Про це Кулеба заявив під час онлайн-трансляції на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, наразі світові дипломати обговорюють запровадження санкцій проти РФ.

– У дипломатичних столицях проводять предметну розмову над конкретними економічними санкціями. Наше завдання полягає в тому, щоб довести цю спільну роботу до ефективного результату, – впевнений він.

Міністр наголосив, що Російська Федерація бачить, які питання наразі обговорюють у світі. Кулеба вважає, що це слугує чітким сигналом для Росії.

– Вони повинні думати двічі, а то й тричі, перед тим, як ухвалити якісь рішення військового характеру, – зазначив Кулеба.

Санкції проти Росії

Американські політики заявили, що США мають намір запровадити санкції проти Росії у разі посиленні агресії проти України. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що йдеться про економічні обмеження, які Америка раніше не запроваджувала.

На його думку, Росія веде все більш войовничу риторику, зокрема, нарощує війська та проводить переміщення солдат біля кордонів України. Блінкен наголосив, що Росія нестиме відповідальність за агресію проти України.