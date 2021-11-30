Агресія РФ проти України призведе до серйозних наслідків – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен пригрозив Російській Федерації серйозними наслідками у разі ескалації агресії проти України.

Очільник Державного департаменту виступив з заявою під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Латвії.

Очільники МЗС країн-учасниць Північноатлантичного Альянсу провели зустріч для вирішення питання щодо стягування російських військ до українського кордону.

– Це все більш войовнича риторика, це нещодавнє нарощування сил. Це незвичайні переміщення військ уздовж кордону України…

Ентоні Блінкен додав, що планує детальніше висловитися з цього приводу завтра, 1 грудня, після того, як порадиться з союзниками на засіданнях НАТО.

– Але поки що дозвольте мені лише повторити, що будь-які ескалаційні дії Росії викликали б велике занепокоєння як США, так Латвії, і будь-які поновлення агресії може призвести до серйозних наслідків.

Нещодавно інформацію про нарощування російських військ біля українського кордону прокоментувала Ангела Меркель – виконувач обов’язків канцлера Німеччини.

Вона наголосила, що будь-яка загроза суверенітету України матиме високу ціну. Також Меркель додала, що Європа має бути готова запровадити нові санкції проти РФ у разі погіршення ситуації на сході України.

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