15 грудня очільники Грузії, Молдови та України зробили заяву за підсумками шостого саміту Східного партнерства.

Текст спільної заяви глав держав (урядів) Асоційованого тріо оприлюднили в Офісі президента.

Представники трьох країн привітали спільну декларацію саміту Східного партнерства Відновлення, стійкість і реформування, оприлюднену 15 грудня в Брюсселі, та “підтвердили тверду прихильність стратегічній, амбітній та далекоглядній політиці Східного партнерства”.

– Ми привітали схвалення на саміті Східного партнерства Економічного та інвестиційного плану для Східного партнерства, що містить конкретні флагманські ініціативи для країн-партнерів, – йдеться в тексті спільної заяви.

Представники Грузії, Молдови та України підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом.

– Ми визнали необхідність посилення співпраці Асоційованого тріо з ЄС з метою посилення координації між ними з питань, що становлять спільний інтерес, пов’язаний із просуванням європейської інтеграції, включно з визнанням ЄС європейської перспективи Асоційованого тріо, – наголошують представники Грузії, Молдови та України.

Асоційоване тріо сподівається на:

розширення галузевого співробітництва з ЄС із питань “зеленого” та цифрового переходів, сполученості, енергетичної безпеки, юстиції та внутрішніх справ , стратегічних комунікацій та охорони здоров’я,

, стратегічних комунікацій та охорони здоров’я, поглиблення співпраці країн Тріо з ЄС з метою інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС , зокрема шляхом участі у програмах ЄС Цифрова Європа, Інструмент сполучення Європи, а також зниження плати за роумінг між ЄС та Асоційованим тріо ,

, зокрема шляхом участі у програмах ЄС Цифрова Європа, Інструмент сполучення Європи, а також , посиленні співпраці з ЄС задля зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання наявних газотранспортних систем , повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї,

, повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї, посилення сполученості та транспортних зв’язків між ЄС та Асоційованим тріо, зокрема шляхом лібералізації ринку автотранспортних перевезень, розвитку транспортних коридорів, а також реалізації спільних інфраструктурних проектів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства.

Асоційоване тріо закликало лідерів ЄС розглянути на засіданні Європейської Ради 16 грудня питання посилення ролі ЄС у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства із використанням усіх доступних інструментів, зокрема й із відповідними обмежувальними заходами в разі необхідності.

– Ми нагадали, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на Сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому, – йдеться в тексті спільної заяви.

Крім того, глави Грузії, Молдови та України підтвердили рішучість діяти в напрямку членства у Європейському Союзі та закликали ЄС визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України.