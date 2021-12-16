15 грудня очільники Грузії, Молдови та України зробили заяву за підсумками шостого саміту Східного партнерства.
Текст спільної заяви глав держав (урядів) Асоційованого тріо оприлюднили в Офісі президента.
Представники трьох країн привітали спільну декларацію саміту Східного партнерства Відновлення, стійкість і реформування, оприлюднену 15 грудня в Брюсселі, та “підтвердили тверду прихильність стратегічній, амбітній та далекоглядній політиці Східного партнерства”.
– Ми привітали схвалення на саміті Східного партнерства Економічного та інвестиційного плану для Східного партнерства, що містить конкретні флагманські ініціативи для країн-партнерів, – йдеться в тексті спільної заяви.
Представники Грузії, Молдови та України підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом.
– Ми визнали необхідність посилення співпраці Асоційованого тріо з ЄС з метою посилення координації між ними з питань, що становлять спільний інтерес, пов’язаний із просуванням європейської інтеграції, включно з визнанням ЄС європейської перспективи Асоційованого тріо, – наголошують представники Грузії, Молдови та України.
Асоційоване тріо сподівається на:
- розширення галузевого співробітництва з ЄС із питань “зеленого” та цифрового переходів, сполученості, енергетичної безпеки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров’я,
- поглиблення співпраці країн Тріо з ЄС з метою інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, зокрема шляхом участі у програмах ЄС Цифрова Європа, Інструмент сполучення Європи, а також зниження плати за роумінг між ЄС та Асоційованим тріо,
- посиленні співпраці з ЄС задля зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання наявних газотранспортних систем, повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї,
- посилення сполученості та транспортних зв’язків між ЄС та Асоційованим тріо, зокрема шляхом лібералізації ринку автотранспортних перевезень, розвитку транспортних коридорів, а також реалізації спільних інфраструктурних проектів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства.
Асоційоване тріо закликало лідерів ЄС розглянути на засіданні Європейської Ради 16 грудня питання посилення ролі ЄС у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства із використанням усіх доступних інструментів, зокрема й із відповідними обмежувальними заходами в разі необхідності.
– Ми нагадали, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на Сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому, – йдеться в тексті спільної заяви.
Крім того, глави Грузії, Молдови та України підтвердили рішучість діяти в напрямку членства у Європейському Союзі та закликали ЄС визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України.