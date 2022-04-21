Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що відбудова України з допомогою ЄС має початися ще до завершення бойових дій.

Як повідомляє Європейська правда, про це він заявив під час візиту до Києва. За словами Мішеля, лідери держав-членів ЄС допомагатимуть у відновленні України, вони готові інвестувати у це.

Також президент Євроради погодився з ідеєю Володимира Зеленського про те, що відбудову потрібно розпочати якнайшвидше.

– Він має рацію, і українська влада має рацію, коли вона хоче діяти швидко, коли вона не хоче чекати. Україна може розраховувати на мою підтримку та на підтримку Євросоюзу, – наголосив політик.

Серед ініціатив, які можуть бути використані для фінансування цих видатків, Мішель виділив ідею створити “трастовий фонд солідарності”.

– Його можна використати не лише для відбудови, він знадобиться Україні для здійснення соціальних виплат, але також для відбудови країни. Я відчуваю значну підтримку цієї ідеї у світовій спільноті, – заявив Шарль Мішель.

Зазначимо, що 20 квітня президент Євроради Шарль Мішель відвідав селище Бородянка на Київщині, яке зазнало масивних втрат та руйнувань після російського нападу та окупації.

Крім цього, він обговорив із президентом подальшу інтеграцію України до Європейського Союзу.