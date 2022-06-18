Червень, 18 в 11:45

Лендліз від Сполучених Штатів Америки, який повинен спростити надання Україні військової допомоги для протидії повномасштабному вторгненню РФ, ще не розпочав діяти.

Про це розповів в одному з інтерв’ю секретар РНБО Олексій Данілов. Він запевнив, що надання зброї в рамках лендлізу обов’язково відбудеться.

– Там є процедура. Лендліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про лендліз – дуже позитивне для нас рішення. І лендліз буде, питання – коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинники працюють по-різному. Для когось доба це як доба, а для нас це зовсім інші виміри, – зазначив він.

За прогнозами Данілова, лендліз може запрацювати у липні-вересні цього року.

Зараз дивляться

– Це може бути липень-серпень, може, вересень. Тут дуже багато чинників. Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні: наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібру майже не залишилося, – пояснив секретар РНБО.

Коментуючи результати нещодавньої зустрічі у Брюсселі міністрів оборони країн світу у форматі Рамштайн-3, Данілов наголосив, що якби Україна була членом НАТО, “то була б зовсім інша розмова і змінилася б конфігурація таких зустрічей”.

Водночас він додав, що в нинішніх умовах потрібно дякувати державам, які надають допомогу, і їх дійсно багато.

– Сьогодні ми маємо дякувати країнам, які надають нам допомогу. Їх дуже багато. Не про всі ми знаємо. Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога – будемо всім дякувати… Маємо чітке розуміння: захищати нашу країну, окрім нас, ніхто не буде. Чи будуть нам допомагати зброєю? Будуть. Чи достатньо буде цієї зброї? Зброї достатньо ніколи не буває. Але в цій війні у кожної країни свої завдання і бачення для себе, – заявив секретар РНБО.

Як відомо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про лендліз для України. Це вдруге в історії Вашингтон схвалив процедуру лендлізу – вперше це сталося під час Другої світової війни.