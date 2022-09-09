Вересень, 08 в 23:42

Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і подякував йому за підтримку України та надання нам зброї.

Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.

За словами Зеленського, американська зброя позитивно впливає на ситуацію на фронтах, а наші військові дуже поважають систему M142 HIMARS.

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Президент та держсекретар детально обговорили перспективи нарощування оборонної підтримки України. Також сторони наголосили на важливості офіційного запуску програми лендлізу.

Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за фінансову та економічну допомогу.

– Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші землі. Дякую за все, що ви робите для України, і що сьогодні ви поруч, – підкреслив президент.

Зеленський заявив про важливість вироблення ефективних гарантій безпеки для України, адже без цього стабільність у Європі неможлива.

Україна сподівається, що США відіграватимуть провідну роль у реалізації плану зі швидкого відновлення України, адже це необхідно для підготовки країни до зими, відбудови житла, шкіл, лікарень тощо.

Сторони також погодилися, що треба посилювати міжнародний тиск на Росію, яка має бути покарана за злочини, скоєні в Україні.

А ще президент нагородив Ентоні Блінкена орден Ярослава Мудрого II ступеня за значні заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.