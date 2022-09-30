Будуть хороші новини: Резніков обговорив із Остіном майбутню зустріч Рамштайн-6
Міністр оборони України Олексій Резніков телефоном поспілкувався із головою Пентагону Ллойдом Остіном.
Про це очільник українського оборонного відомства написав у Twitter.
За словами Резнікова, під час розмови обговорили поточну ситуацію на фронті, майбутню, вже шосту, зустріч у німецькому Рамштайні, а також шляхи посилення наших оборонних можливостей.
А ще Олексій Резніков анонсував хороші новини.
Голова Пентагону Ллойд Остін підтвердив позицію уряду США, що Сполучені Штати не визнають жодних “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України.
А Збройні сили України, своєю чергою, продовжать впевнений рух на деокупацію нашої землі.
Нагадаємо, що представники країн, які входять до групи Рамштайн, зберуться на засідання 12 жовтня у Брюсселі.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що думає про російську ядерну зброю. За його словами, існують ризики застосування ядерної зброї, однак якість та стан озброєння РФ викликає запитання.