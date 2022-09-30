Вересень, 30 в 14:02

Міністр оборони України Олексій Резніков телефоном поспілкувався із головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це очільник українського оборонного відомства написав у Twitter.

За словами Резнікова, під час розмови обговорили поточну ситуацію на фронті, майбутню, вже шосту, зустріч у німецькому Рамштайні, а також шляхи посилення наших оборонних можливостей.

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А ще Олексій Резніков анонсував хороші новини.

Голова Пентагону Ллойд Остін підтвердив позицію уряду США, що Сполучені Штати не визнають жодних “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України.

А Збройні сили України, своєю чергою, продовжать впевнений рух на деокупацію нашої землі.

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Нагадаємо, що представники країн, які входять до групи Рамштайн, зберуться на засідання 12 жовтня у Брюсселі.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що думає про російську ядерну зброю. За його словами, існують ризики застосування ядерної зброї, однак якість та стан озброєння РФ викликає запитання.

Фото: Twitter Олексія Резнікова