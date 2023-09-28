Що ближче до виборів у США, то більше ми можемо чути дратівливих заяв щодо України – Кулеба

На тлі президентської виборчої кампанії в США варто очікувати на збільшення кількості “дратівливих” для українців заяв від представників цієї країни.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, і в Республіканській, і в Демократичній партії лунають голоси про те, що “США треба вийти з цієї історії”, тобто припинити масштабну підтримку України. Але такі політики перебувають “в абсолютній меншості”.

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– Утім, зрозуміло, що далі розгортатиметься виборча кампанія, то більше ми будемо чути заяв, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори, тож ті, хто йде проти нинішньої влади, мають критикувати нинішню владу. Такий закон, – наголосив Кулеба.

Міністр також пояснив, що республіканці не є однорідними. Їх умовно можна поділити на два крила: “рейганістів” і “трампістів”.

– Рейганівське крило – це якраз такі беззастережні проукраїнські “яструби”. “Трампісти” є більше в контексті наступних виборів. Але вони, їхня мейнстрим-частина, не ставлять під сумнів необхідність підтримки України. Вони просто пов’язують її продовження з іще більшою прозорістю, з іще більшою ефективністю використання ресурсів, які надають США, – розповів Кулеба.

Очільник МЗС прокоментував останні заяви одного з претендентів на участь у виборах від Республіканської партії, губернатора Флориди Рона ДеСантіса щодо зменшення підтримки України. Як зазначив Кулеба, “що ближче до виборів, то більше ми будемо чути дратівливих заяв”.

Міністр уточнив, головне, щоб союзники продовжували ухвалювати рішення на користь безпеки України і світу.

Кулеба запевнив – під час спілкування з нинішньою владою в Конгресі США не відчув, що передвиборча кампанія вже розпочалася.

– Зрозуміло, коли Сполучені Штати кажуть, що вони будуть поруч з Україною стільки, скільки потрібно, вони саме це й мають на увазі, – наголосив міністр.

Він пояснив, що опоненти адміністрації Джо Байдена можуть критикувати начебто неефективність використання американських коштів і корупцію в Україні. За словами Кулеби “і за першим, і по другим треком ми робимо дуже багато”.

За півтора року повномасштабної війни жодної претензії від аудиторів США щодо використання коштів не було.

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