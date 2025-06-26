ЄС підтвердив довгострокову фінансову підтримку України на понад €30 млрд

Європейський союз продовжить надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову допомогу на довгострокову перспективу.

Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради.

Європейська рада схвалила нову фінансову допомогу для України: що відомо

Висновки ухвалені 26 країнами-членами у четвер в Брюсселі. Угорщина утрималась.

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Згідно з документом, у 2025 році ЄС планує виділити Україні €30,6 млрд. Із них €3,5 млрд уже виплачено в межах Механізму допомоги Україні, а ще €7 млрд надійдуть у межах ініціативи G7 ERA, яку буде профінансовано за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

У Європейській раді також підкреслили готовність підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС, а також у процесі відновлення та реконструкції, зокрема у співпраці з міжнародними партнерами. Окремо зазначено важливість психологічної реабілітації та розмінування.

Очікується, що ці теми будуть серед ключових під час Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі 10–11 липня 2025 року.

Нагадаємо, у Швеції вважають процес вступу України до Європейського Союзу занадто повільним та наголошують, що його треба пришвидшити.

За словами Розенкранц, Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС і у Швеції сподіваються незабаром побачити прогрес у цьому питанні.

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