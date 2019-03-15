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Вироби з борошна здорожчають – коли і на скільки

Вартість кондитерських виробів з борошна може значно зрости до кінця року.

Вироби з борошна здорожчають – коли і на скільки

Ціна на борошно та хліб до кінця року зросте на 15%.

Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Він зазначив, що хоча інфляція, швидше за все, становитиме менше 9%, кондитерські вироби з борошна все ж здорожчають.

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Експерт також додав, що вартість солодощів з шоколаду не повинна підвищитися. Це пояснюється тим, що інгредієнти на цукерки, до складу яких входять какао-боби, закуповують в іноземній валюті.

Раніше Факти ICTV писали про те, які товари знаходяться у групі ризику здорожчання.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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