Вартість кондитерських виробів з борошна може значно зрости до кінця року.
Ціна на борошно та хліб до кінця року зросте на 15%.
Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
Він зазначив, що хоча інфляція, швидше за все, становитиме менше 9%, кондитерські вироби з борошна все ж здорожчають.
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Експерт також додав, що вартість солодощів з шоколаду не повинна підвищитися. Це пояснюється тим, що інгредієнти на цукерки, до складу яких входять какао-боби, закуповують в іноземній валюті.
Раніше Факти ICTV писали про те, які товари знаходяться у групі ризику здорожчання.
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