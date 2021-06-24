23 червня група ICU встановила світовий рекорд Гіннеса в категорії Наймасовіша інтелектуальна онлайн-гра. Таким креативним способом інвестгрупа відзначила відкриття в Київській Школі Економіки (далі – KSE) івент-холу, названого Школою на честь ICU.

Група є багаторічним і одним із найбільших меценатів KSE. Партнерами ICU в організації рекорду виступили KSE та проект TheGAME.ua.

Поки в самому холі за інтелектуальну першість боролися команди фінансистів з ICU, професури KSE, головних редакторів провідних ділових видань та найкращих студентів українських ВНЗ, паралельно в онлайн-ефірі на ці ж запитання відповідало 1 837 осіб.

Це новий світовий рекорд за кількістю онлайн-гравців, що беруть участь в інтелектуальному змаганні. Попередній рекорд становив 1 622 учасники та був встановлений в Китаї.

— Нам дуже приємно, що підтримка Школі, яку ми надаємо багато років в боротьбі за якісну економічну освіту в Україні, так цінується, і тепер головний зал школи має ім’я ICU. При відкритті залу ми задали високу планку – встановили відразу рекорд Гіннеса. Однак упевнений, що інтелектуальний потенціал Школи дозволить встановити ыще не один рекорд і прославити українську освіту в усьому світі, – прокоментував Макар Пасенюк, засновник ICU, співголова Ради директорів KSE.

Докази встановлення світового рекорду будуть передані в офіційне представництво Книги рекордів Гіннеса.

— Я вдячний групі ICU, стратегічному партнерові Київської Школи Економіки. Разом ми робимо важливий внесок у розвиток освіти та підприємництва в Україні. Правильні люди розуміють, що від освіти в країні залежить її майбутнє, – прокоментував Петро Чернишов, член ради директорів KSE і засновник математичної спільноти Kontora Рі.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом, а також займається венчурними інвестиціями. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи.

Заснована у 2006 році фахівцями з ING група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи в розмірі понад $500 млн. Засновники ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

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Київська Школа Економіки – приватний вищий навчальний заклад, заснований у 1996 році як магістерська програма з економіки міжнародного рівня при Національному університеті Києво-Могилянська академія.

З 2005 року функціонує як окрема самостійна організація. ВНЗ не має кінцевого бенефіціара або власника, ним керують виборна рада директорів і Міжнародна академічна рада, до складу якої, зокрема, входить нобелівський лауреат професор Роджер Майерсон.

Диплом KSE визнається під час вступу на програму PhD в Європі та США. За останні п’ять років школа виросла у 10 разів: з 24 випускників трьох програм у 2016 році до 230 студентів в семи магістратурах та 1 400 слухачів програм та курсів у 2020 році.

The GAME – україномовний проект інтелектуальних ігор, що через популяризацію корисного і цікавого дозвілля сприяє розвитку критичного мислення у гравців.