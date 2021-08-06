Навчальний рік 2021-2022 починається традиційно, 1 вересня, у середу.
У Міносвіти зазначають, що розуміють потребу учнів у живому спілкуванні та те, як усі втомилися від дистанційного навчання.
Тож процес вакцинації працівників освіти йде прискореними темпами, щоб до 1 вересня встигнути провакцинувати якомога більше вчителів.
Наразі початок навчального року планують почати у очному режимі.
За словами міністра освіти Сергія Шкаралета, діти у дитячих садках та початковій школі повинні обов’язково відвідувати заклад освіти.
Решта школярів ходитимуть до школи в залежності від епідеміологічної ситуації у своєму регіоні. Якщо область потраплятиме в червону зону – навчатися доведеться дистанційно.
Стандартна система шкільного навчання в Україні передбачає чотири канікулярні періоди. Цього разу у більшості шкіл вони відбудуться в такому режимі:
- осінні канікули – з 25 жовтня по 31 жовтня 2021;
- зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 9 січня 2022;
- весняні канікули – 28 березня по 3 квітня 2022;
- літні канікули – з 1 червня по 31 серпня 2022 року.
Але ці дати можуть бути не остаточними і впливати на них знову епідемічна ситуація в країні.
Загалом, навчальний рік має розпочатись 1 вересня, а завершитись – не пізніше 1 липня.
У вищих навчальних закладах рік також починається 1 вересня 2021 року, а от канікули та дату завершення кожен ВНЗ вирішує індивідуально, відповідно до розкладу сесії та навчальної програми.