Міносвіти та Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр підписали меморандум про партнерство

У понеділок, 16 серпня, Міністерство освіти і науки України та Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр підписали меморандум про партнерство. Сторони домовилися про співпрацю у сфері освіти та науки.

Одним з перших спільних кроків стане проведення у вересні Національного уроку пам’яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру для учнів українських шкіл. Також передбачена низка інших просвітницьких заходів.

Документ у МОН підписали міністр освіти і науки Сергій Шкарлет і генеральний директор Меморіального центру Макс Яковер.

– Голокост – одна з найтрагічніших подій в історії не лише єврейського народу, а й України та Європи. Це наш спільний біль, який ми пережили разом і маємо разом докладати зусиль, щоб не повторити гірких помилок минулого, – зазначив міністр Сергій Шкарлет.

Сергій додає, що команда МОН сприятиме проведенню спільних інформаційних і просвітницьких заходів, уроків пам’яті та наукових досліджень. Наше майбутнє – це мирна щаслива країна, привітна до всіх народів світу.

– Спільно з Міністерством освіти і науки ми вже незабаром запропонуємо абсолютно новий підхід до вивчення історії Голокосту, – наголосив генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Макс Яковер.

Разом із вивченням матеріалів за підручниками учні зможуть спробувати себе в ролі дослідників, дізнаватися нове на практиці, працюючи з першоджерелами.

– Для цього ми представимо освітню онлайн-платформу, куди учні зможуть додавати знахідки з домашніх архівів й оцифровані в місцевих музеях артефакти, спогади родичів про Другу світову війну, – зазначає Макс Яковер.

Яковер також додав, що цієї осені вони запустять інтерактивні аудіоекскурсії Бабиним Яром. А 29 вересня, до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, проведуть Національний урок пам’яті.

Зокрема, у меморандумі закріплено, що Міносвіти та Меморіальний центр спільно:

проведуть 29 вересня Національний урок пам’яті, приурочений до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру, для учнів шкіл. У майбутньому такі уроки будуть проходити щороку;

організовуватимуть освітні, наукові й культурні конкурси для викладачів, учителів та учнів, засновуватимуть номінації, премії тощо;

готуватимуть спільні видання спеціалізованих навчальних матеріалів і створюватимуть спільні видавничі проекти;

обмінюватимуться інформацією з вивчення теми Голокосту між Меморіальним центром, ВНЗ та науково-дослідними установами.

Як ідеться в документі, така співпраця сприятиме поширенню знань щодо трагічних подій Голокосту в Україні та Європі, застосуванню сучасних методик для практичної роботи з використанням новітніх освітніх інструментів для науковців.

А також розвитку проектної діяльності серед учителів, школярів і студентів та надасть можливість аналізувати процеси, що відбуваються в суспільстві.

Раніше робоча група при Міністерстві освіти і науки України, до якої ввійшли провідні вчителі та методисти з 10 регіонів країни, затвердила методичні матеріали для роботи з онлайн-платформою Червона точка пам’яті.

Платформа присвячена вивченню історії Другої світової війни та Голокосту. Уже у вересні для широкого загалу її представить Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр.