Меморіальний центр Бабин Яр увійшов у топ-10 архітектурних проектів України

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр увійшов до рейтингу найамбітніших архітектурних проектів України, які зараз будують. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив швейцарський архітектор, професор Базельського університету Мануель Герц.

Навесні цього року разом із командою Меморіального центру він представив у Бабиному Яру унікальний об’єкт – символічну синагогу Місце для роздумів.

Рейтинг найамбітніших архітектурних проектів України, які ще будують, склав журнал НВ разом з архітекторами, девелоперами й урбаністами.

– В Україні група міжнародних архітекторів уже не один місяць працює над комплексною меморіалізацією Бабиного Яру. Це буде унікальний простір, який уже за рішенням експертів, девелоперів, урбаністів та архітекторів увійшов до ТОП-10 архітектурних проектів України. Мої колеги переконані, що Меморіальний центр безсумнівно залишить слід в архітектурі всього XXI століття, за що, власне, і висока оцінка, – зазначив Мануель Герц у коментарі Меморіальному центру.

Він також додав, важливо, що цей рейтинг розповідає про об’єкти, що лише зводяться, а не про ті, які отримали світове визнання, що особисто для нього це прекрасна новина, оскільки він також має стосунок до цього проекту.

– Моя синагога стала першою з серії об’єктів, які будуть зведені в Бабиному Яру протягом наступних кількох років. Цієї весни, хто не знає, разом із командою Меморіального центру Голокосту ми презентували в урочищі символічну синагогу – Місце для роздумів. Пишаюся, що мав можливість спроектувати її та стати частиною цієї команди, – зауважив він.

Герц каже, загалом будівництво Меморіального комплексу в Бабиному Яру триватиме щонайменше до 2026 року. Уже восени цього року в Бабиному Яру з’являться не менш дивовижні об’єкти. До роботи над простором долучиться ще чимало талановитих і відомих на весь світ архітекторів.

Він упевнений, що меморіалізація Бабиного Яру ще більше посилить культурне значення української столиці у світовій історії.

Мануель Герц відомий як архітектор синагоги в Майнці. Він також займався трансформацією синагоги в Кельні, будує велику лікарню в Сенегалі та реалізує кілька проектів у Європі та за її межами.

Як відомо, редакція НВ попросила респондентів опитування – архітекторів, девелоперів та урбаністів – виділити 10 найамбітніших і найбільш разючих проектів, які ще будують, і які після завершення, напевно, змінять зовнішній вигляд деяких українських міст і вплинуть на їхню культуру й економіку.

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Десятка ввібрала в себе важливі напрацювання сучасної урбаністики: від ідеї гарвардського професора Едварда Глейзера про те, що будівництво університету зменшує рівень злочинності в місті, до концепції Маріанни Борген, мера Осло, яка вважає, що зелені зони та розважальні заклади запобігають міським терактам.

Більшість фігурантів рейтингу знаходяться в Києві. Але є проекти з Дніпра й Івано-Франківська. Меморіальному центру Бабин Яр також присвячено блок.

Як ідеться в матеріалі, на території площею 130 гектарів відкриють п’ять музеїв, а також культові споруди: символічну синагогу, мечеть, християнський храм, простір для роздумів. Художники створять для центру свої інсталяції.

Планують також відкрити освітній простір, центр вивчення та терапії психологічних травм і багато іншого. Усі будівлі споруджують без фундаменту з огляду на те, що на частині території яру розташовані як поховання, так і місця розстрілів.

Конкурс серед архітекторів на реалізацію цього проекту був великий і резонансний, а відбір – справедливий, підкреслює Анна Іскіердо з АIММ. Сам музейно-меморіальний комплекс сучасний, масштабний і відіграє важливу роль для міста.

– В архітектурі легко читається головний задум – розкрити трагізм цього місця, – каже експерт.

Рейтинг опубліковано в № 24−25 журналу НВ від 8 липня 2021 року.

На початку року Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр представив художню концепцію майбутнього меморіалу. Вона передбачає комплексну меморіалізацію території Бабиного Яру.

Комплекс включатиме Музей усіх жертв Бабиного Яру 1941–1943, Музей Голокосту в Україні та Східній Європі, Музей історії забуття трагедії в часи СРСР, Музей Куренівської трагедії, науковий та освітній центри, багато мистецьких об’єктів.