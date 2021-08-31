Навчальний рік 2021 в Україні стартує 1 вересня: як проходитиме навчання у школах і дитсадках

Навчальний рік 2021/2022 стартує уже 1 вересня. Оскільки Україна наразі перебуває у зеленій зоні карантину, заклади освіти працюватимуть у звичному режимі, однак у разі погіршення епідемічної ситуації можуть перейти на дистанційне навчання.

Як буде організовано навчальний процес у школах та дитячих садках, які будуть обмеження, у якому разі заклади перейдуть на дистанційну освіту та чи будуть урочисті лінійки на 1 вересня. Факти ICTV зібрали всю інформацію про навчальний рік 2021/2022 у матеріалі.

Навчальний рік 2021/2022 в Україні: якою буде освіта під час карантину

1 вересня 2021 – чи буде святкова лінійка у школах

Цього року святкова лінійка у школах дозволена, однак не є обов’язковою. Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для проведення урочистостей 1 вересня 2021:

святкову лінійку варто проводити просто неба;

потрібно уникати скупчення людей та не змішувати учнів з різних класів;

тривалість свята рекомендується скоротити;

учасники заходу повинні дотримуватися безпечної дистанції 1,5 м;

на урочистості не варто запрошувати колективи, які не працюють у закладі.

У випадку обрання альтернативного формату свята МОЗ радить проводити його на відкритому повітрі, для кожного класу окремо та з використанням інтерактивів.

Навчальний рік 2021/2022: як працюватимуть школи

У 2021/2022 навчальному році школи працюватимуть з дотриманням протиепідемічних заходів. Вони залишилися незмінними.

Це температурний скринінг, дотримання маскового режиму на перервах, різний початок уроків у класах, організація кількох входів у школи, самоізоляція усього класу за наявності хворих на коронавірус учнів тощо.

За потреби освітній процес може відбуватися з технологіями дистанційного навчання.

Київ

У Києві школи працюватимуть у штатному режимі, а далі все залежатиме від ситуації з захворюваністю. За жовтої або помаранчевої зони карантину деякі школи можуть працювати у змішаному форматі.

Про це повідомила директор Департаменту освіти та науки Олена Фіданян. Але вона наголосила, що це можливо лише за умови вакцинації 80% викладацького складу.

За словами Фіданян, київські школи перейдуть на дистанційку у разі встановлення червоного рівня епіднебезпеки.

Львів

Львівські школи також розпочнуть навчальний рік 2021/2022 очно, однак у деяких закладах старшокласники можуть кілька днів здобувати освіту дистанційно.

Таку інформацію озвучила Начальниця управління освіти Зоряна Довганик. Якщо половина учнів у закладі перебуватиме на самоізоляції, він змушений буде перейти на дистанційну освіту.

Це також відбудеться за умови, якщо Львів вийде з зеленої зони карантину. Мер міста Андрій Садовий не рекомендує організовувати традиційні лінійки на 1 вересня, але наголосив, що школи можуть ухвалювати рішення самостійно.

Одеса

В Одесі класи закриватимуться на карантин у разі, якщо 20% учнів хворітимуть. Це відбудеться навіть якщо місто перебуватиме у зеленій зоні карантину.

Про це заявила директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

За якої умови школи перейдуть на дистанційку

У разі ускладнення ситуації з захворюваністю на коронавірус, не всі школи продовжать працювати.

Якщо область увійде до жовтої, помаранчевої чи червоної зони карантину, школи, у яких не вакциновано до 80% вчителів, повинні перейти на дистанційне навчання.

У разі вакцинації до 80% вчительського складу, заклади працюватимуть у звичному форматі.

Крім того, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що учні молодших класів та вихованці дитячих садків повинні навчатися, незалежно від епідеміологічної ситуації.

Карантинні заходи у дитячих садках

МОЗ змінило карантинні заходи у дитячих садках перед стартом нового навчального року 2021/2022. Відтепер дітям не мірятимуть температуру кожні чотири години, а лише один раз перед входом.

У разі виявлення симптомів інфекції у дитини приміщення, у якому вона перебувала, потрібно провітрити та продезінфікувати.

Також міністерство скасувало заборону на використання багаторазових (тканинних) рушників та килимів з довгим ворсом.

Забороняється:

проводити наради та батьківські збори;

перебування дітей у дитячому садку у вуличному взутті;

використання м’яких іграшок.

У разі виявлення у дитини ознак ГРВІ чи температури +37,2, за відсутності батьків її мають ізолювати у спеціальній кімнаті та повідомити їх про це.

Виховательки повинні приймати дітей від батьків на вулиці, а за несприятливих погодних умов – у спеціальному приміщенні чи роздягальні. Водночас батькам потрібно бути у захисних масках.

Канікули 2021/2022 – коли відпочиватимуть школярі

Протягом року школярі повинні відпочивати до 30 днів на канікулах, не враховуючи літа.

Адміністрація шкіл самостійно визначає, коли учні підуть на канікули, однак Міністерство освіти та науки рекомендує такі дати:

осінні канікули – із 25 жовтня до 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули – із 25 грудня 2021 до 9 січня 2022 року;

весняні канікули – із 28 березня до 3 квітня 2022 року;

літні канікули – із 1 червня до 31 серпня 2022 року.

Медогляд для школи – коли потрібно проходити

За даними МОЗ, комплексний медичний огляд до 1 вересня повинні пройти учні 1 класів. Задля уникнення натовпів у лікарнях перед 1 вересня, міністерство рекомендує іншим школярам перевірятися в інший зручний час протягом навчального року.

Фахівці наголошують – огляд потрібно обов’язково проходити раз на рік.