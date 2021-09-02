Василь Хмельницький став амбасадором ГД ООН в Україні

1 вересня український підприємець, засновник холдингової компанії UFuture і фонду K.FUND Василь Хмельницький підписав Меморандум про співпрацю з Мережею Глобального договору ООН в Україні. Він став Амбасадором соціального напряму діяльності цієї організації.

ГД ООН забезпечує реалізацію 10 принципів у сфері сталого розвитку. Василь Хмельницький опікуватиметься блоком, що безпосередньо стосується соціальної сфери. Так, буде об’єднано зусилля, спрямовані на вирішення ключових суспільних викликів та досягнення 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 Цілей сталого розвитку.

– Впровадження та підтримка глобальних ініціатив сталого розвитку на локальному рівні, в Україні, розвиватимуть суспільство та допомагатимуть кожному з нас ставати більш успішним та відповідальним. Як засновник K.FUND, я багато років інвестую в розвиток освіти, підтримку малого бізнесу, в інноваційні екосистеми для талантів в Україні. Сьогодні всі мають об’єднати зусилля задля того, аби досягати Цілей сталого розвитку, – зазначив Василь Хмельницький.

З боку Глобального договору ООН свій підпис під Меморандумом поставила генеральна директорка Тетяна Сахарук.

– Василь Хмельницький є не лише успішним підприємцем, а й лідером думок та ідейним натхненником у сфері інновацій для тисяч українців. Аналог Кремнієвої долини, яку Хмельницький створює у Києві, свідчить про його зацікавленість у соціальному розвитку нашої країни. Тож я переконана, що ця співпраця стане взаємовигідним партнерством над нашими майбутніми проектами, – каже Тетяна.

Важливими пунктами у діяльності Василя Хмельницького стануть:

планування розвитку напряму Глобального договору ООН в Україні, що стосується соціальної сфери ;

експертна та інформаційна підтримка соціальних програм ГД ООН в Україні;

п ідтримка проведення щорічної міжнародної кампанії Партнерство заради сталого розвитку, у рамках якої вручається премія за найкращі проекти в категорії Суспільство, та ін.

Раніше Глобальний договір ООН підписав Меморандум про співпрацю з Оленою Фроляк як амбасадоркою екологічного напряму діяльності організації та з Алексом Ліссітсою як амбасадором економічного напряму.

Василь Хмельницький став амбасадором ГД ООН в Україні / 3 фотографии

Мережа Глобального договору ООН в Україні є офіційним представником глобальної мережі UN Global Compact.

Це найбільша у світі асоціація корпоративно відповідального бізнесу, що закликає компанії вибудовувати свою діяльність та стратегію з урахуванням Цілей сталого розвитку та на основі десяти універсальних принципів у галузі прав людини, праці, навколишнього середовища та боротьби з корупцією.