Обмеження жовтої зони карантину незабаром можуть почати діяти на території України. Відповідно до них, зменшиться допустима кількість учасників масових заходів та відвідувачів у закладах культури. Детальніше про обмеження, які передбачає жовта зона карантину, читайте у матеріалі.

Жовта зона карантину: які обмеження

Обмеження жовтої зони карантину традиційно передбачають дотримання безпечної дистанції 1,5 м та маскового режиму. У регіонах, які входять до жовтої зони, діятимуть такі правила:

кінотеатри та інші заклади культури можуть працювати із заповненістю до 50% місць;

заборонено проводити масові заходи за участю більш як однієї особи на 4 кв. м території;

у спортивних та фітнес-залах заповненість не повинна становити більше як одна особа на 10 кв. м.

Жовта зона карантину не передбачає часових обмежень щодо роботи закладів громадського харчування.

Відповідно до нових правил, на всій території України можуть одночасно встановлювати зелений або жовтий рівень епіднебезпеки. Помаранчева та жовта зони будуть визначатись залежно від ситуації у певному регіоні.

У разі погіршення показників захворюваності на всій території України діятиме жовта зона. Її запровадять після рішення державної Комісії з техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) за ініціативи очільника Міністерства охорони здоров’я.

Обмеження жовтої зони карантину також будуть запроваджені на території України, якщо в одному з регіонів погіршаться показники та діятиме червоний рівень.