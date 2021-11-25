На тлі регулярних повідомлень про ймовірну загрозу вторгнення з боку РФ не буде зайвим нагадати, що в Києві понад півроку діє оновлена інтерактивна карта столиці з адресами підземних сховищ.

Захисні споруди цивільної оборони створені для укриття населення на випадок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

На інтерактивній карті доступні підземні сховища у всіх районах Києва. Деякі з них розташовані в:

закладах управління культури,

шкільних та дошкільних навчальних закладах,

гуртожитках,

закладах охорони здоров’я,

метрополітені,

підвальних приміщеннях житлових будинків,

підземних паркінгах та інших підземних спорудах.

Вільний доступ для укриття за необхідності мають надати керівники організацій та власники цих споруд.

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