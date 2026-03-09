Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4778-IX, який передбачає вдосконалення системи цивільного захисту та запроваджує обов’язкове облаштування укриттів у всіх нових житлових будинках і інфраструктурних об’єктах.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Зеленський підписав закон про будівництво укриттів

Відповідно до документа, у громадах планують створити мережу сучасних центрів безпеки.

Крім того, схеми розміщення захисних споруд тепер інтегруватимуть безпосередньо до містобудівної документації.

Також закон визначає правові засади для розвитку мережі таких центрів і класів безпеки та врегульовує питання включення захисних споруд цивільного захисту до містобудівної документації на всіх рівнях.

Окрім цього, документ уточнює повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту та містобудування.

Закон передбачає цифровізацію обліку атестованих пожежно-рятувальних підрозділів і аварійних служб, а також усуває застарілі норми та термінологічні неузгодженості в законодавстві.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що хоча в Україні є 62 тисячі укриттів , їхньої загальної місткості вистачає лише для половини населення.

