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Факти / Україна / Суспільство

Коли канікули в Україні 2022

Дарина Реготун Видеоредактор
школярі, діти, школа

Щорічно Міністерство освіти та науки України складає план рекомендованих дат канікул для шкіл. Проте кілька років тому урядовий орган влади дозволив регіонам за необхідності змінювати ці періоди.

Але школи мають дотримуватися правила, що загальна тривалість канікул не має бути меншою за 30 днів без врахування літніх. Факти ICTV розкажуть, з якого числа канікули в Україні.

У 2021-2022 навчальному році для шкіл передбачені чотири канікулярних періоди.

Восени школярі мають відпочивати з 25 до 31 жовтня 2021 року.

Взимку канікули будуть дещо довшими та триватимуть з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року.

Навесні МОН рекомендує школам піти відпочивати з 28 березня до 3 квітня 2022 року.

Влітку канікули щороку тривають з 1 червня до 31 серпня.

Як уже зазначалося, ці дати є рекомендованими Міністерством освіти та науки. Тому у регіонах місцева влада може змінити графік.

Також розклад може бути зміщений через складну епідеміологічну ситуацію. Тобто діти можуть піти відпочивати на пік поширення коронавірусної хвороби, щоб запобігти колапсу у медичній системі.

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