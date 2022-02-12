У Коростишеві чоловік провалився під кригу, рятуючи свого домашнього улюбленця

У Житомирській області на річці чоловік провалився під кригу під час спроби врятувати від загибелі свого домашнього улюбленця. Він намагався зберегти життя своєму псу.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, чоловік провалився у крижану воду на річці Тетерів у Коростишеві.

Очевидці з’ясували, що житель хотів врятувати свого собаку, який провалився під кригу посеред річки. Однак чоловік сам потрапив у холодну воду на відстані близько 5 м від берега.

Один з рятувальників обв’язався спеціальною мотузкою, ліг на тонку кригу та повзком доліз до жителя. Ще два рятувальники тримали мотузку та страхували його з берега.

Коли боєць рятувальної служби зміг дібратися до потерпілого, то схопив його за руку та витягнув на поверхню. Після цього інші рятувальники підтягнули їх до берега. У такий спосіб з крижаної води дістали й собаку.

У ДСНС зазначили, що рятувальні роботи тривали близько 20 хв. Для порятунку залучили п’ятьох людей з особового складу та одну одиницю спеціальної техніки.