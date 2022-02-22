Квасневський: Путін недооцінив готовність українського народу до боротьби

Президент Польщі (1995–2005) та член наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Александр Квасневський виступив на конференції президентів (Conference Of Presidents) глав провідних єврейських організацій США в Ізраїлі та розповів про поточну ситуацію в Україні.

– Тільки Путін знає, що нас чекає попереду. Він хоче повернутися до часів великої Росії і повернути Україну під вплив Росії. Ця ситуація може бути дуже драматичною та дуже трагічною. Однак Путін недооцінює готовність України до боротьби. Я сподіваюся, що тотальної війни не буде, але можна очікувати на ескалацію, ініційовану Росією, – наголосив він.

Квасневський виступив на панельній дискусії, присвяченій комеморації трагедії Голокосту та просвітницьким ініціативам з цієї теми.

Крім того, відбулися виступи голови Наглядової ради Меморіалу Голокосту Натана Щаранського, голови Академічної ради, отця Патріка Дебуа та заступника генерального директора Руслана Кавацюка, а також професорки та головного історика ізраїльського національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем Діни Порат.

Делегація Меморіального центру Голокосту Бабин Яр представила поточні та майбутні плани будівництва найбільшого у Східній Європі меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру.

Меморіальний центр представить історію Голокосту від куль, коли 2,5 млн євреїв, і 1,5 млн з них – на території сучасної України, були розстріляні та захоронені у ярах смерті поблизу своїх домівок.

– Зі зростанням антисемітизму у всьому світі, яке ми відзначаємо і в США, пам’ять про Голокост має залишатися нашим пріоритетом. Вкрай важливо, щоб усі спільноти навчали майбутні покоління та доносили до них небезпеку расизму та дискримінації. Також важливо, щоби вони формували розуміння того, до чого мовчання про антисемітизм може призвести людство. Проєкт у Бабиному Яру розповідає одну з маловідомих історій про Голокост, і для нас було честю дати майданчик для цієї теми на Конференції Президентів Місії, – зазначив CEO Конференції Президентів (Conference Of Presidents) Вільям Дарофф.

Голова Наглядової ради Меморіалу Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський наголосив, що вони будують у Києві найсучасніший та найбільш комплексний у Східній Європі меморіал Голокосту для українців, для єврейського народу та для всього світу.

Зі свого боку, голова Академічної ради Меморіалу Голокосту Бабин Яр отець Патрік Дебуа заявив, що Меморіальний центр Бабин Яр стане першим музеєм, який буде збудовано на місці братської могили.

– Це потужний символ для всього світу, що справедливість переможе. Ми займаємось меморіалізацією пам’яті жертв Голокосту на місці найбільшої братської могили Європи та посилаємо жорсткий меседж терористам, які скоїли військові злочини в Іраку, Афганістані та Сирії, про те, що люди повернуться і вимагатимуть правосуддя, – наголосив Патрік Дебуа.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай в обов’язки якого входить зміцнення єврейської ідентичності, підтримка та забезпечення безпеки єврейських громад, що живуть за межами Ізраїлю.

Він сказав, що Меморіал Голокосту Бабин Яр – дуже важлива ініціатива, яка надзвичайно потрібна через 80 років після трагедії.

– Оскільки антисемітизм зростає, а тих, хто вижив у Голокості, стає дедалі менше, меморіальні центри Голокосту потрібні як ніколи. Важливо відвідати Бабин Яр, побачити це місце та дізнатися про Голокост від куль, – наголосив він.

Говорячи про зростаючий антисемітизм, професорка Діна Порат зазначила, що викладання історії Голокосту є важливим кроком у боротьбі з антисемітизмом.

Президент Квасневський додав, що такі проєкти, як Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, є ключовими у боротьбі з антисемітизмом та расизмом.

Ми маємо боротися, і ми маємо об’єднатися у боротьбі з антисемітизмом. Ми повинні голосно виступати проти нього та підтримувати освітні ініціативи, такі як Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, – підкреслив він.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр – це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження та вивчення історії Голокосту.

Конференція президентів провідних американських єврейських організацій (Conference Of Presidents) в Ізраїлі – це американська єврейська організація, яка відіграє одну з головних ролей у лобіюванні інтересів американських євреїв та Ізраїлю у владних структурах США.

СОР представляє 52 єврейські організації.