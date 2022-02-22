Квасьневский: Путин недооценил готовность украинского народа к борьбе

Президент Польши (1995–2005) и член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Александр Квасьневский выступил на конференции президентов (Conference Of Presidents) глав ведущих еврейских организаций США в Израиле и рассказал о текущей ситуации в Украине.

— Только Путин знает, что нас ждет впереди. Он хочет вернуться во времена великой России и вернуть Украину под влияние России. Эта ситуация может быть очень драматичной и очень трагичной. Однако Путин недооценивает готовность Украины к борьбе. Я надеюсь, что тотальной войны не будет, но мы можем ожидать эскалацию, инициированную Россией, – подчеркнул он.

Квасьневский выступил на панельной дискуссии, посвященной коммеморации трагедии Холокоста и просветительским инициативам по этой теме.

Кроме того, состоялись выступления председателя Наблюдательного совета Мемориала Холокоста Натана Щаранского, председателя Академического совета отца Патрика Дебуа, заместителя генерального директора Руслана Кавацюка и главного историка израильского национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем Дины Порат.

Делегация Мемориала Холокоста Бабий Яр представила текущие и будущие планы строительства крупнейшего в Восточной Европе мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру.

Мемориальный центр представит историю Холокоста от пуль, когда 2,5 млн евреев, из них – 1,5 млн – на территории современной Украины, были расстреляны и захоронены в ярах смерти вблизи своих жилищ.

— С ростом антисемитизма по всему миру, которое мы отмечаем и в США, память о Холокосте должна оставаться нашим приоритетом. Крайне важно, чтобы все сообщества просвещали будущие поколения об опасностях расизма и дискриминации. Также важно, чтобы они формировали понимание того, к чему молчание перед лицом антисемитизма может привести человечество. Проект в Бабьем Яру рассказывает одну из малоизвестных историй о Холокосте, и для нас было честью дать площадку для этой темы на Конференции Президентов Миссии, – отметил CEO Конференции Президентов Уильям Дарофф.

Председатель Наблюдательного совета Мемориала Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский подчеркнул, что они строят в Киеве самый современный и наиболее комплексный в Восточной Европе мемориал Холокоста для украинцев, еврейского народа и всего мира.

В свою очередь, глава Академического совета Мемориала Холокоста отец Патрик Дебуа заявил, что Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр станет первым музеем, который будет построен на месте братской могилы.

— Это мощный символ для всего мира, что справедливость победит. Мы занимаемся мемориализацией памяти жертв Холокоста на месте самой большой братской могилы Европы и посылаем жесткий месседж террористам, которые совершили военные преступления в Ираке, Афганистане и Сирии, о том, что люди вернутся и будут требовать правосудия, — отметил Патрик Дебуа.

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай в обязанности которого входит укрепление еврейской идентичности, поддержка и обеспечение безопасности еврейских общин, живущих за пределами Израиля.

Он сказал, что Мемориал Холокоста Бабий Яр – очень важная инициатива, которая чрезвычайно необходима через 80 лет после трагедии.

— Поскольку антисемитизм растет, а выживших во время Холокоста становится все меньше, мемориальные центры Холокоста нужны как никогда. Важно посетить Бабий Яр, увидеть это место и узнать о Холокосте от пуль, – акцентрировал он.

Говоря о растущем антисемитизме, профессорка Дина Порат отметила, что преподавание истории Холокоста является важным шагом в борьбе с антисемитизмом.

Президент Александр Квасьневский добавил, что такие проекты, как Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр, являются ключевыми в борьбе с антисемитизмом и расизмом.

— Мы должны бороться, и мы должны объединиться в борьбе с антисемитизмом. Мы должны громко выступать против него и поддерживать образовательные инициативы, такие как Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр, — отметил Александр Квасьневский.

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр – это неправительственная благотворительная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

Конференция президентов ведущих американских еврейских организаций (Conference Of Presidents) в Израиле – это американская еврейская организация, которая играет одну из главных ролей в лоббировании интересов американских евреев и Израиля во властных структурах США.

СОР представляет 52 еврейские организации.