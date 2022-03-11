Місто Попасна і прилеглі населені пункти на Луганщині залишилися без газу в результаті бойових дій. Як повідомляє Оператор ГТС України, окупанти пошкодили газопровід до тамтешньої газорозподільної станції.

Газовики перекрили кран і локалізували аварійну ділянку. Як наслідок, газопостачання міста Попасна та прилеглих населених пунктів припинено. Понад 20 тис. місцевих мешканців залишаються без газу. За даними уряду, станом на ранок 11 березня без газопостачання залишаються близько 228 тис. споживачів.

– Оскільки вказана ділянка газопроводу знаходиться в районі безперестанних військових дій, наразі співробітники Оператора ГТС не можуть приступити до ремонту газопроводу. Щойно з’явиться щонайменша можливість, фахівці ОГТСУ розпочнуть відновлення газопостачання Попасної, – повідомили в Операторі.

Нагадаємо, війна вже залишила без газу більше мільйона українців по всій лінії фронту. Окупанти перебили один магістральний газогін на Донбасі. Крім того, напередодні пошкодили газопровід-відвід високого тиску до газорозподільної станції Вуглегірська ТЕС, що забезпечує газом 12 тис. мешканців Світлодарська. Обстріляли також безліч інших локальних трубопроводів.

Газовики намагаються оперативно лагодити інфраструктуру. Станом на 10 березня аварійно-ремонтні бригади газорозподільних компаній відновили газопостачання до майже 6 500 споживачів. Найбільша кількість домогосподарств, у які газовикам вдалося повернути газ, розміщена у Миколаївській і Сумській областях.

Проте через напружені бої лагодити пошкоджені трубопроводи вдається не всюди. Напередодні відключеними залишалися 32 газорозподільні станції по всій лінії фронту. Найскладніша ситуація на півночі Київщини та на Донеччині.

– Пошкоджена інфраструктура облгазів, там, де йдуть запеклі бої. Ми були вимушені відключити газопостачання через пошкодження газорозподільних мереж у цих регіонах. Щоб зменшити кількість пожеж, ми були вимушені зробити це на вимогу місцевих облгазів… Кожна газорозподільна станція – це якийсь населений пункт або група населених пунктів, якесь місто. І люди страждають за відсутності газу в оселях, – наголосив під час брифінгу генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Нагадаємо, услід за Чорнобильською та Запорізькою АЕС російські терористи напередодні увірвалися на дві компресорні станції української газотранспортної системи – на Луганщині та Харківщині. Окупанти все ще намагаються контролювати дії персоналу та втручаються в роботу станцій.

А це може призвести до технологічної катастрофи, а також зупинки транзиту газу через Україну, попереджають у Операторі ГТС. Адже захоплені компресорні станції, що качають газ магістральними трубопроводами, є ключовими в транзитній логістиці на східному кордоні.

Оператор ГТС вимагає, щоб озброєні угруповання негайно покинули компресорні станції. Однак поки що безуспішно.