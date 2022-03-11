Українські захисники завдяки сильній рішучості звільнили від російсько-окупаційних військ п’ять населених пунктів під Черніговом. Над ними тепер майорять синьо-жовті прапори.

За даними Оперативного командування Північ, військові підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії.

– Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями звільнили п’ять населених пунктів від кацапської орди. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво.

Морально-психологічний стан російських солдатів не сприяє виконанню бойових завдань, переконані українські захисники.