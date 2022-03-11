Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Суспільство

Під Черніговом ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів від російських військ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Під Черніговом ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів від російських військ

Українські захисники завдяки сильній рішучості звільнили від російсько-окупаційних військ п’ять населених пунктів під Черніговом. Над ними тепер майорять синьо-жовті прапори.

За даними Оперативного командування Північ, військові підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії.

– Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями звільнили п’ять населених пунктів від кацапської орди. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво.

Морально-психологічний стан російських солдатів не сприяє виконанню бойових завдань, переконані українські захисники.

– І, як результат, маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України та два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу, – йдеться у повідомленні.

Читайте
Ракетні удари російських військ по Баришівці: яка зараз ситуація під Києвом

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка