Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Надзвичайні події

Ракетні удари російських військ по Баришівці: яка зараз ситуація під Києвом

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ракетні удари російських військ по Баришівці: яка зараз ситуація під Києвом

Вночі російсько-окупаційні війська завдали ракетних ударів по селищу Баришівка у Київській області. Житлові будинки та інші будівлі зазнали значних руйнувань.

Очільник Київської ОДА (ОВА) Олексій Кулеба розповів про ситуацію зараз у населеному пункті. Точна кількість постраждалих зараз уточнюється.

У мережі з’явилися фотографії та відео з місця події. На кадрах можна помітити зруйновані будівлі та завали після російських ракетних обстрілів.

На місці ударів працюють рятувальні та екстрені служби, які розбирають завали. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про шістьох травмованих людей.

Зараз інформація про можливих загиблих та постраждалих мирних жителів додатково уточнюється.

Читайте
Харків хотіли захопити за 2 дні, але ЗСУ тримають міцну оборону: яка ситуація на околицях міста

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка