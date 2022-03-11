Вночі російсько-окупаційні війська завдали ракетних ударів по селищу Баришівка у Київській області. Житлові будинки та інші будівлі зазнали значних руйнувань.

Очільник Київської ОДА (ОВА) Олексій Кулеба розповів про ситуацію зараз у населеному пункті. Точна кількість постраждалих зараз уточнюється.

У мережі з’явилися фотографії та відео з місця події. На кадрах можна помітити зруйновані будівлі та завали після російських ракетних обстрілів.

На місці ударів працюють рятувальні та екстрені служби, які розбирають завали. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про шістьох травмованих людей.

Зараз інформація про можливих загиблих та постраждалих мирних жителів додатково уточнюється.