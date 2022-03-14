Зрадив Україну у 2014 році: російський офіцер здався у полон

У Службі безпеки України розповіли про черговий допит російського найманця. Цього разу на нього потрапив чоловік, який зрадив Україну у 2014 році.

За даними СБУ, уродженець Дніпропетровської області став кадровим офіцером Збройних сил Росії. Він здобув військову спеціальність у Полтавському воєнному інституті зв’язку.

– Через вісім років після зради рашисти влаштували йому тест на вірність – “вбий свого родича “. Але він його не склав. В останню мить чоловік згадав, що у Миколаєві – рідний племінник, у Харкові – рідні тітка та дядько, три брати та сестра. Ось і здався в полон, – зазначили у СБУ.

Російський найманець тепер шкодує через те, що загарбники зробили з Харковом. Сам розуміє, що виправдання йому не буде, переконані у СБУ.

– Мені болить, що і тут я зрадник, і там. Я всюди зрадник, – поділився офіцер Збройних сил Росії.

У Службі безпеки України зазначили, що це був його свідомий вибір, принаймні, російський найманець зберіг своє життя.