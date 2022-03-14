Предал Украину в 2014 году: российский офицер сдался в плен

В Службе безопасности Украины рассказали об очередном допросе российского наемника. В этот раз на него попал мужчина, предавший Украину в 2014 году.

По данным СБУ, уроженец Днепропетровской области стал кадровым офицером Вооруженных сил России. Он получил военную специальность в Полтавском военном институте связи.

— Через восемь лет после измены рашисты устроили ему тест на верность – “убей своего родственника”. Но он его не сдал. В последний момент мужчина вспомнил, что в Николаеве – родной племянник, в Харькове – родные тетя и дядя, три брата и сестра. Вот и сдался в плен, – отметили в СБУ.

Российский наемник теперь сожалеет о том, что захватчики сделали с Харьковом. Сам понимает, что оправдания ему не будет, убеждены в СБУ.

– Мне болит, что и здесь я предатель, и там. Я повсюду предатель, – поделился офицер Вооруженных сил России.

В Службе безопасности Украины отметили, что это был его сознательный выбор, по крайней мере, российский наемник сохранил свою жизнь.