На відновлення України після війни з Росією знадобиться $565 млрд – Шмигаль

За попередніми розрахунками, на відновлення України після війни з Росією знадобиться $565 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі із прем’єрами Польщі, Словенії та Чехії.

Український прем’єр-міністр зазначив, що уряд вже створив та запустив групу, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

– Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають $565 млрд. Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів, — сказав Шмигаль.

Шмигаль також додав, що Україна працюватиме над тим, аби усі кошти та майно Росії закордоном були арештовані.

За словами прем’єр-міністра, українська сторона вірить, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану.