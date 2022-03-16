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Факти / Україна / Суспільство

На відновлення України після війни з Росією знадобиться $565 млрд – Шмигаль

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
На відновлення України після війни з Росією знадобиться $565 млрд – Шмигаль

За попередніми розрахунками, на відновлення України після війни з Росією знадобиться $565 млрд.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі із прем’єрами Польщі, Словенії та Чехії.

Український прем’єр-міністр зазначив, що уряд вже створив та запустив групу, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії.

– Попередні розрахунки говорять, що наразі прямі одноразові втрати для України складають $565 млрд. Власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів, — сказав Шмигаль.

Шмигаль також додав, що Україна працюватиме над тим, аби усі кошти та майно Росії закордоном були арештовані.

За словами прем’єр-міністра, українська сторона вірить, що країни-партнери так само долучаться до цього масштабного плану.

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Фото: Офіс президента

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