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Факти / Україна / Суспільство

Журналістку та оператора Fox News вбито під Києвом

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Журналістку та оператора Fox News вбито під Києвом

Під Києвом вбито членів знімальної групи Fox News П’єра Закржевскі та Олександру Кувшинову.

15 березня стало відомо, що в ході війни в Україні було вбито оператора телеканалу Fox News та українську журналісту. Машину, в якій їхали учасники знімальної групи, було обстріляно 14 березня в населеному пункті Горенка, що поблизу Гостомеля.

Напередодні з’явилася інформація, що кореспондента телеканалу Бенджаміна Хола госпіталізовано з важкими пораненнями ніг, а його колегу Брента Рено вбито.

Пізніше стало відомо, що внаслідок того ж нападу загинули учасники групи П’єр Закржевскі та Олександра Кувшинова.

55-річний Закржевскі, громадянин Ірландії, був оператором Fox News, раніше працював в Іраку, Афганістані та Сирії. Колеги назвали його легендою телеканалу.

Українка Олександра Кувшинова — фотограф, вона була продюсером у цій знімальній групі.

Нагадуємо, російські військові в Ірпені 13 березня цинічно розстріляли американського журналіста Брента Рено. Його колега на ім’я Хуан отримав поранення і його шпиталізували до Охматдиту.

Джерело: Україна Новини

Фото: Foxnews

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