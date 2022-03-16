Журналістку та оператора Fox News вбито під Києвом

Під Києвом вбито членів знімальної групи Fox News П’єра Закржевскі та Олександру Кувшинову.

15 березня стало відомо, що в ході війни в Україні було вбито оператора телеканалу Fox News та українську журналісту. Машину, в якій їхали учасники знімальної групи, було обстріляно 14 березня в населеному пункті Горенка, що поблизу Гостомеля.

Напередодні з’явилася інформація, що кореспондента телеканалу Бенджаміна Хола госпіталізовано з важкими пораненнями ніг, а його колегу Брента Рено вбито.

Пізніше стало відомо, що внаслідок того ж нападу загинули учасники групи П’єр Закржевскі та Олександра Кувшинова.

55-річний Закржевскі, громадянин Ірландії, був оператором Fox News, раніше працював в Іраку, Афганістані та Сирії. Колеги назвали його легендою телеканалу.

Українка Олександра Кувшинова — фотограф, вона була продюсером у цій знімальній групі.

Нагадуємо, російські військові в Ірпені 13 березня цинічно розстріляли американського журналіста Брента Рено. Його колега на ім’я Хуан отримав поранення і його шпиталізували до Охматдиту.

Джерело: Україна Новини

Фото: Foxnews