Мер міста Мелітополь Іван Федоров після визволення з полону записав перше відеозвернення.

Він подякував мелітопольцям за чіткість своєї позиції, за те, що виходили на мітинги та демонстрації, щоб показати чіткість своєї позиції.

За його словами, в українців як у вільного народу заведено відстоювати свої інтереси гучно.

– Це перше відео після затримання та знаходження у полоні, та звільнення. Я хочу подякувати кожному мелітопольцю, який, не боячись бути ув’язненим, не боячись репресій, не боячись допитів, відстоював свою позицію, — сказав Федоров.

Він розповів, що, перебуваючи в інформаційному вакуумі, відчував підтримку мелітопольців.

— Я хочу подякувати президенту Володимиру Олександровичу Зеленському за допомогу та підтримку, що звільнення стало настільки швидким, — сказав Іван Федоров.

Мер міста рішуче заявив, що незабаром на центральній площі Мелітополя буде піднятий український прапор.