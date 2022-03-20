Кілька днів тому у Святошинському районі Києві ворожий боеприпас влучив у 16-поверховий житловий будинок – двоє його мешканців загинули, 27 – врятували. Зараз ці люди разом з комунальниками та волонтерами розбирають завали.

Мешканка будинку, 70-річна бабуся Пелагія, яка під час обстрілу знаходилася в укритті, Фактам ICTV розповіла, що від її квартири нічого не лишилося – все згоріло. Добре, що волонтери речами допомогли.

– Якби лишилися вдома – не врятувалися б. Двері вибило сусідньої квартири – вони стали так, що заблокували двері нашої оселі. Ми б не вибралися, – розповіла киянка.

Жінка також звернулася до росіян та матерів солдатів, які зруйнували її будинок:

– Щоб вони виздихали до десятого покоління! Куди ті матері дивляться, що їхні діти йдуть сюди, а потім валяються по полях, ворони очі викльовують? Собаки терзають тіла їхніх дітей! Невже в них нема материнського серця?! Зупиніть це безглуздя! Люди, підніміться, подивіться правді в очі! Чому ви до нас не прислухаєтеся, а слухаєте свого “барана плешивого”? Заблудлі вівці! Гнів розпирає настільки, що в душі не вміщається все!

Тут вашим дітям ворони викльовують очі! Киянка зі зруйнованого будинку звернулася до російських матерів / 4 фотографии

Вранці 15 березня російські війська обстріляли житлові будинки у кількох районах Києва. У Святошинському постраждала дев’ятиповерхівка. У неї незначні пошкодження, а пожежу внаслідок влучення боєприпасу вдалося швидко локалізувати.

В іншому, шістнадцятиповерховому будинку, також у Святошинському районі, влучення ракети наробило багато лиха. Окрім значних руйнувань, загинули двоє його мешканців, ще 27 вдалося врятувати.