15 березня російські війська знову обстріляли Київ. У Подільському районі столиці боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок.

Унаслідок цього сталося загоряння з 1 по 5 поверхи. О 06.46 пожежу локалізували, а о 06.51 – ліквідували. Державна служба з надзвичайних ситуацій врятувала одну людину, яку госпіталізували до лікарні.

Російські війська обстріляли житлові будинки у Києві – є загиблі і постраждалий / 4 фотографии

Також внаслідок обстрілу 15 березня у районі Осокорків боєприпаси влучили у двоповерховий приватний житловий будинок.

Він загорівся. О 05.57 вогонь локалізували на площі 10 кв. м, а о 06.40 – ліквідували. За інформацією рятувальників, жертв та постраждалих немає.

Російські війська обстріляли житлові будинки у Києві – є загиблі і постраждалий / 4 фотографии

У Святошинському районі внаслідок влучання боєприпасу в дев’ятиповерховий житловий будинок сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загоряннями на поверхах. О 05.36 вогонь локалізували.

Російські війська обстріляли житлові будинки у Києві – є загиблі і постраждалий / 3 фотографии

Також у Святошинському районі боєприпас влучив у шістнадцятиповерховий житловий будинок. На місці рятувальники знайшли тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятували.

Російські війська обстріляли житлові будинки у Києві – є загиблі і постраждалий / 5 фотографий

14 березня російські загарбники також обстріляли Київ. В Оболонському районі столиці ворожий артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.

За інформацією ДСНС, загинула людина, евакуювали з будинку 63 жителів. Також 14 березня російські військові обстріляли у Києві завод Антонов.