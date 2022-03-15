15 березня російські війська знову обстріляли Київ. У Подільському районі столиці боєприпас влучив у десятиповерховий житловий будинок.
Унаслідок цього сталося загоряння з 1 по 5 поверхи. О 06.46 пожежу локалізували, а о 06.51 – ліквідували. Державна служба з надзвичайних ситуацій врятувала одну людину, яку госпіталізували до лікарні.
Також внаслідок обстрілу 15 березня у районі Осокорків боєприпаси влучили у двоповерховий приватний житловий будинок.
Він загорівся. О 05.57 вогонь локалізували на площі 10 кв. м, а о 06.40 – ліквідували. За інформацією рятувальників, жертв та постраждалих немає.
У Святошинському районі внаслідок влучання боєприпасу в дев’ятиповерховий житловий будинок сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загоряннями на поверхах. О 05.36 вогонь локалізували.
Також у Святошинському районі боєприпас влучив у шістнадцятиповерховий житловий будинок. На місці рятувальники знайшли тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятували.
14 березня російські загарбники також обстріляли Київ. В Оболонському районі столиці ворожий артилерійський снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок.
За інформацією ДСНС, загинула людина, евакуювали з будинку 63 жителів. Також 14 березня російські військові обстріляли у Києві завод Антонов.