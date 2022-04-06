Під Тернополем локалізували забруднення води після пошкодження резервуарів уламками ракети

У Кременецькому районі Тернопільської області вдалося локалізувати забруднення води. Зараз всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися нею для побутових потреб.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш наголосив, що обласний лабораторний центр проводить забір води та ґрунту кілька разів на день. Проте у селі Сапанів біля річки Іква ситуація не змінилась – показники шкідливих речовин досі перевищують норму.

Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз’яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та ґрунтом. До населеного пункту вже підвезли питну воду, якою можуть користуватися місцеві жителі.

Володимир Труш наполегливо порадив громадянам дотримуватися вказівок Ради оборони Тернопільської області та сподівається, що скоро заміри у селі Сапанів матимуть показники у межах норми.

У ніч з 4 на 5 квітня російські військові здійснили атаку в повітря на жителів Тернопільської області. Ворожу ракету збити сили протиповітряної оборони у Кременчуцькому районі. Уламки впали на склад мінеральних добрив та пошкодили шість резервуарів.

Заміри показали збільшення рівня шкідливих речовин – виявили перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква. Жителів цих територій закликають не використовувати воду з криниць як питну. Також забороняється вилов риби.

У населений пункт доставляють питну воду. Автомобілі рятувальної служби возять технічну воду для потреб господарств та підприємств. За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується.