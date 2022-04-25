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Факти / Україна / Суспільство

Правоохоронці встановили імена російських військових, які вбивали мирних жителів у Бучі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Буча

Правоохоронці з’ясували імена російських військових, які вчинили звірства у Бучі. Йдеться про командирів відділень та військових 64 мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії Російської Федерації.

Керівник Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко в ефірі телеканалу ICTV зазначив, що після звільнення міста знайдено та оглянуто 298 тіл мирних жителів з прямими ознаками вогнепальних та осколкових поранень.

– Тіла оглядають на місці, збирають речові докази. Потім у судмедустанові здійснюють повторний огляд, розтин тіла, детально відбувається огляд за участю слідчих прокурорів та експертів, – зазначив він.

Правоохоронці опитують свідків воєнних злочинів російської армії, з’ясовують імена, номери документів та фотографії підозрюваних.

За його словами, призначено комплексну судову експертизу на озброєння, сліди його використання, експертизу вибухонебезпечних пристроїв, військову та товарознавчу експертизи.

Руслан Кравченко додав, що зараз встановлюється масштаб збитків у Бучі, завданих збройною агресією Російської Федерації. За останніми даними, кількість загиблих мирних жителів у місті становить понад 400 людей.

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Фото: УНІАН

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