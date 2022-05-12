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Факти / Україна / Суспільство

Понад 26,6 тис. військових і більше ніж тисячу танків: втрати Росії у війні проти України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Понад 26,6 тис. військових і більше ніж тисячу танків: втрати Росії у війні проти України

Країна-агресор зазнає значних втрат у повномасштабній війні, яку Російська Федерація веде вже майже 80 днів проти України. РФ вже втратила понад 26,6 тис. військовослужбовців з особового складу.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші захисники знищили  понад 2,8 тис. російських бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати Росії

  • особовий склад – близько 26 650 (+300) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 1 195 (+8) одиниць;
  • бойові броньовані машини ‒ 2873 (+17) одиниць;
  • артилерійські системи – 534 (+6) одиниці;
  • РСЗВ 191 (+6) одиниця;
  • засоби ППО – 87 одиниць;
  • літаки – 199 одиниць;
  • гелікоптери – 161 (+1) одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8) одиниць;
  • крилаті ракети – 94 одиниці;
  • кораблі /катери – 13 (+1) одиниць;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2019 (+22) одиниці;
  • спеціальна техніка – 41 одиниця.

Найбільші втрати Російської Федерації за минулу добу спостерігалися на Курахівському напрямку. У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що остаточна інформація уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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