Країна-агресор зазнає значних втрат у повномасштабній війні, яку Російська Федерація веде вже майже 80 днів проти України. РФ вже втратила понад 26,6 тис. військовослужбовців з особового складу.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наші захисники знищили понад 2,8 тис. російських бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати Росії

особовий склад – близько 26 650 (+300) осіб ліквідовано;

танки ‒ 1 195 (+8) одиниць;

бойові броньовані машини ‒ 2873 (+17) одиниць;

артилерійські системи – 534 (+6) одиниці;

РСЗВ 191 (+6) одиниця;

засоби ППО – 87 одиниць;

літаки – 199 одиниць;

гелікоптери – 161 (+1) одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8) одиниць;

крилаті ракети – 94 одиниці;

кораблі /катери – 13 (+1) одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2019 (+22) одиниці;

спеціальна техніка – 41 одиниця.

Найбільші втрати Російської Федерації за минулу добу спостерігалися на Курахівському напрямку. У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що остаточна інформація уточнюється, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.