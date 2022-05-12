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Факты / Украина / Общество

Более 26,6 тыс. военных и больше тысячи танков: потери России в войне против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Более 26,6 тыс. военных и больше тысячи танков: потери России в войне против Украины

Страна-агрессор терпит значительные потери в полномасштабной войне, которую Российская Федерация ведет уже почти 80 дней против Украины. РФ уже потеряла более 26,6 тыс. военнослужащих из личного состава.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, наши защитники уничтожили  более 2,8 тыс. российских боевых бронированных машин.

Общие боевые потери России

  • личный состав – около 26 650 (+300) человек ликвидировано;
  • танки ‒ 1 195 (+8) единиц;
  • боевые бронированные машины – 2873 (+17) единиц;
  • артиллерийские системы – 534 (+6) единицы;
  • РСЗО 191 (+6) единица;
  • средства ПВО – 87 единиц;
  • самолеты – 199 единиц;
  • вертолеты – 161 (+1) единица;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8) единиц;
  • крылатые ракеты – 94 единицы;
  • корабли/катера – 13 (+1) единиц;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2019 (+22) единицы;
  • специальная техника – 41 единица.

Наибольшие потери Российской Федерации за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении. В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что окончательная информация уточняется, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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