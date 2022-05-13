В Україні затверджено календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту у 2022 році. Цьогоріч НМТ відбуватиметься у три сесії: основну, додаткову та спеціальну.

Коли відбудуться сесії НМТ 2022

основна: 18 липня – 10 серпня;

додаткова: 16-20 серпня;

спеціальна: 12-16 вересня.

Відповідний наказ для затвердження календарного плану організації та проведення національного мультипредметного тесту 2022 підписав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Очільник МОН нагадав, що всі охочі, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі у НМТ, можуть це зробити з 10 до 20 червня. Потім 8-12 липня необхідно на своїй інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання складати національний мультипредметний тест для участі в додатковій сесії тестування.

Цьогоріч всі абітурієнти 2022 для вступу у вищі навчальні заклади мають успішно написати національний мультипредметний тест. Також вступники можуть скористатися сертифікатами ЗНО 2019, 2020 та 2021 років.