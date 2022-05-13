Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 79 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Затверджено календар проведення національного мультипредметного тесту в Україні – дати

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗНО

В Україні затверджено календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту у 2022 році. Цьогоріч НМТ відбуватиметься у три сесії: основну, додаткову та спеціальну.

Коли відбудуться сесії НМТ 2022

  • основна: 18 липня – 10 серпня;
  • додаткова: 16-20 серпня;
  • спеціальна: 12-16 вересня.

Відповідний наказ для затвердження календарного плану організації та проведення національного мультипредметного тесту 2022 підписав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Очільник МОН нагадав, що всі охочі, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі у НМТ, можуть це зробити з 10 до 20 червня. Потім 8-12 липня необхідно на своїй інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання складати національний мультипредметний тест для участі в додатковій сесії тестування.

Цьогоріч всі абітурієнти 2022 для вступу у вищі навчальні заклади мають успішно написати національний мультипредметний тест. Також вступники можуть скористатися сертифікатами ЗНО 2019, 2020 та 2021 років.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка