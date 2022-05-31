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Факти / Україна / Суспільство

Деокупація не повинна призвести до загибелі людей – Зеленський

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Деокупація не повинна призвести до загибелі людей – Зеленський
Фото: Офіс президента

Деокупація українських територій не має призвести до загибелі людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу із президентом Словаччини.

– На Сході нам складно через те, що не вистачає необхідної кількості зброї. Там зосереджено велику кількість техніки, озброєних формувань, батальйонів як Російської Федерації, так і зрадників, які є колаборантами із “Л/ДНР”, – зазначив Зеленський.

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Він додав, що Україні байдуже на плани РФ, оскільки ми плануємо деокупувати усі свої території.

У цьому питанні, за його словами, головним буде збереження життів.

– Ми не прив’язуємось до дат деокупації. Ми прив’язуємось щодо людей. Якщо ті чи інші кроки нашої операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов’язані з десятками тисяч наших загиблих людей, ми чекатимемо відповідної зброї, щоб зберегти максимально наших людей. Саме вони деокупують території. Насамперед ми маємо максимально думати про наших людей, які здатні дати відсіч усім планам РФ, – розповів Володимир Зеленський.

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