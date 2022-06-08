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Факти / Україна / Суспільство

Ще 40 людей врятували на Луганщині, виїзд із Сєвєродонецька неможливий – Гайдай

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Евакуація на Луганщині

З Луганської області 8 червня вдалося вивезти ще 40 мирних мешканців. Серед них – 34 з Лисичанська, зокрема одна дитина, та шістьох із Врубівки.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Сьогодні знову відбулася “тиха” евакуація. Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області, – пише він у соцмережі.

За його словами, у ці населені пункти області завезено гуманітарні вантажі з усім необхідним.

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Водночас Гайдай каже, що евакуація із Сєвєродонецька наразі неможлива.

– Бої тривають всередині міста. На жаль, коли виїзд ще був, бажаючих евакуюватися було не так багато. У громаді нині залишається до 15 тис. мешканців, – додав очільник області.

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