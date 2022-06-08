Ще 40 людей врятували на Луганщині, виїзд із Сєвєродонецька неможливий – Гайдай
З Луганської області 8 червня вдалося вивезти ще 40 мирних мешканців. Серед них – 34 з Лисичанська, зокрема одна дитина, та шістьох із Врубівки.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Сьогодні знову відбулася “тиха” евакуація. Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області, – пише він у соцмережі.
За його словами, у ці населені пункти області завезено гуманітарні вантажі з усім необхідним.
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Водночас Гайдай каже, що евакуація із Сєвєродонецька наразі неможлива.
– Бої тривають всередині міста. На жаль, коли виїзд ще був, бажаючих евакуюватися було не так багато. У громаді нині залишається до 15 тис. мешканців, – додав очільник області.
Фото: Сергій Гайдай